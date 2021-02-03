В Астраханской области пресекли незаконный оборот рыбной продукции

Икрянинский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя. Он признан виновным в производстве и хранении в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенные в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что в 2020 году предприниматель приобрел более 23,4 т рыбы для дальнейшей реализации. В самодельном цехе по месту жительства мужчина якобы организовал производство рыбной продукции, изготовив товары на сумму более 3 млн руб. без маркировки и информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства.

Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Мария Шахрай