На Кубани за сутки умерли 18 заболевших коронавирусом

По данным на 3 февраля 2021 года в Краснодарском крае скончались 18 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество летальных случаев достигло 1524.

Пять заболевших умерли в Краснодаре – трое в краевом госпитале ветеранов войн и по одному – в ККБ №1 и специализированной краевой инфекционной больнице. Четверо пациентов скончались в Сочи – двое в ГКБ №5 и столько же – в ГКБ №2. Три летальных случая зафиксировано городской больнице Армавира.

По два заболевших не смогли спасти врачи в инфекционной больнице №3 Новороссийска и Северской ЦРБ. Еще по одному человеку скончалось в Крымской ЦРБ и Туапсинской районной больнице №3.

Всего за сутки в России скончались 546 заболевших COVID-19. Общее количество летальных случаев достигло 74 684.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 3 февраля 2021 года, на Кубани выявили 185 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 34 229.

Днем ранее в Краснодарском крае также умерло 18 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин