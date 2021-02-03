На Кубани за сутки выявлено 185 случаев коронавируса

По сообщению оперативного штаба Краснодарского края, количество инфицированных коронавирусом жителей региона за сутки увеличилось на 185 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 34 229.

За последние 24 часа в регионе сделано 7 521 тест на COVID-19.

На данный момент лечение в стационарах проходят 1 423 кубанца, 98 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четыре человека – на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 5 807 жителей. Выписаны с выздоровлением 295 человек (всего 25 475). Скончались 1 524 человека с COVID-19.

Лидером по суточному приросту инфицированных стал Краснодар, где выявлено 51 заболевших. В Сочи – 25, в Тбилисском районе – 19. Десять человек заболели в Мостовском районе. В Калининском – восемь, в Апшеронском и Крымском получено по семь положительных тестов. В Кавказском районе шесть новых пациентов. В Туапсинском, Абинском, Гулькевичском районах - по четыре. В Кущевском, Красноармейском, Лабинском, Староминском, Темрюкском районах - по три. В Новороссийске, Анапе, Белореченском, Курганинском, Крыловском, Северском районах - по два. По одному человеку заболели в Геленджике, Армавире, Кореновском, Ейском, Отрадненском, Славянском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском, Усть-Лабинском, Щербиновском, Новокубанском, Выселковском районах.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения равен 603,1.

Наталья Решетняк