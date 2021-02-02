Количество умерших от COVID-19 на Кубани превысило 1500 человек

По данным на 2 февраля в медицинских учреждения Краснодарского края скочались 18 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Общее количество летальных случаев достигло 1506.

Четыре пациента умерли в Сочи – в городской больнице №5 и инфекционной больнице №2. В больницах Краснодара умерли трое заболевших ­ два из них в краевом клиническом госпитале ветеранов войн и еще один в специализированной клинической инфекционной больнице. Столько же скончалось в Армавире и Крымской ЦРБ.

Кроме того, двух человек не смогли спасти в Лабинской ЦРБ, еще двух – в Тихорецкой ЦРБ. Также одна пациентка скончалась в Туапсе.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за последние сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели 183 человека. Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 34 044 человека. Выздоровели 25 180 жителей (за последние сутки 273). Днем ранее на Кубани умерли 19 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин