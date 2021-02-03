Владимир Алекно отдает Казань

Самый успешный российский волейбольный тренер России Владимир Алекно после окончания сезона покинет казанский «Зенит», который под его руководством доминировал в Европе в предыдущем десятилетии. В клубе объясняют это решение «усталостью» тренера, в настоящий момент также возглавляющего сборную Ирана.

Вице-президент казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин сообщил «РИА Новости», что по окончании нынешнего сезона пост главного тренера «по собственному желанию» покинет Владимир Алекно. Рахматуллин объяснил это решение «усталостью» наставника, который «полтора десятка лет успешно руководил командой на самом высоком уровне», «от давления и результатов».

Владимир Алекно — самый успешный тренер в российском волейболе, по крайней мере в нынешнем веке. Колоссальную известность ему принесла работа со сборной России. Он занимал пост ее наставника трижды и одержал с национальной командой наиболее значимую в ее истории победу, завоевав золото Олимпиады в Лондоне 2012 года.

Достижения Алекно в «Зените» также производят впечатление. Он тренировал его с 2008 года, и при нем этот клуб в предыдущем десятилетии добился доминирующей роли как в России, так и в Европе. «Зенит» с Алекно пять раз стал победителем Лиги чемпионов и девять раз — чемпионом страны.

С 2020 года Владимир Алекно совмещал клубную работу с работой главным тренером сборной Ирана, уже довольно давно входящей в мировую элиту. С иранцами он должен выступить на Олимпиаде в Токио.

Говоря о возможных преемниках Владимира Алекно, Ильхам Рахматуллин сказал, что клуб «рассматривает варианты с Алексеем Вербовым и иностранными специалистами».

Вербов, бывший либеро сборной России, некоторое время трудился в «Зените» помощником Алекно, а в прошлом сезоне выполнял функции главного тренера, поскольку постоянный наставник брал паузы в карьере из-за проблем со здоровьем. С Алексеем Вербовым, сейчас тренирующим кемеровский «Кузбасс», казанцы получили серебряные медали чемпионата страны и провалились в Лиге чемпионов, не выйдя из группы.

Алексей Доспехов