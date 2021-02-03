Горьковский автозавод начал серийный выпуск грузовика «Валдай NEXT»

Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в группу ГАЗ) начал серийное производство среднетоннажного бескапотного грузового автомобиля «Валдай NEXT». По данным пресс-службы предприятия, инвестиции группы ГАЗ в разработку и организацию производства автомобиля составили около 1,4 млрд руб., включая 400 млн руб. льготного займа под 1% годовых от Фонда развития промышленности.

Ггрузовик в первую очередь предназначен для городских перевозок и выпускается с двумя вариантами колесной базы и с тремя вариантами длины грузовой платформы. На первом этапе полная масса нового среднетоннажника составит 6,7 т., грузоподъемность – до 3,8 т. Грузовик комплектуется дизельным двигателем Cummins ISF 2,8, мощностью 130 л.с.

В продуктовой линейке Горьковского автозавода он займет нишу между «тяжелой» версией «ГАЗели NEXT» и «ГАЗоном NEXT».

Андрей Репин