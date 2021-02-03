Обнаружено тело погибшего во время пожара на складе в Красноярске

На месте пожара в Красноярске на складе автозапчастей было обнаружено тело одного из погибших. Предположительно это сотрудник склада, сообщает Следственный комитет России. Поиски троих сотрудников МЧС, которые зашли в горящее здание, чтобы найти оставшихся в нем людей, продолжаются. Связь с ними была утеряна. Произошло обрушение кровли по всей площади склада, уточнили в ГУ МЧС.

Следственные органы начали проверку по факту гибели человека. По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего. В регион направлена группа специалистов центрального аппарата во главе с заместителем министра Ильей Денисовым.

Информация о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» поступила дежурным МЧС сегодня в 6:39 мск. Первые расчеты прибыли на место происшествия через пять минут после сообщения. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м. Пожар пока не локализован.

По словам начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игоря Лисина, работу спасателей осложняли конструктивные особенности здания со сложной планировкой и наличие внутри большого количества горючих материалов. Губернатор Красноярского края Александр Усс на своей станице в Instagram сообщил о сложной ситуации на месте пожара: «Ситуация тяжелая. Собственники утверждают, что система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня».

Оксана Павлова, Новосибирск