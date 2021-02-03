При тушении крупного пожара в Красноярске утеряна связь с тремя пожарными

В Красноярске пожарные тушат пожар на складе автозапчастей «Автотрейд». Площадь возгорания достигла 3,5 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли. Во время тушения пожара была утеряна связь со звеном спасателей из трех человек. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что они погибли после обрушения.

Как сообщает МЧС России по Красноярскому краю, были сформированы пять звеньев группы газодымозащитной службы. По данным губернатора Красноярского края Александра Усса, который приехал на место пожара, в здании предположительно находился один рабочий.

Сигнал о пожаре поступил сегодня в 6:39 мск. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. На месте работает 118 человек, а также 37 единиц техники. Уточняется, что угрозы соседним строениям нет. Александр Усс со ссылкой на собственников склада сообщил, что «система тушения сработала, но не справилась из-за стремительного распространения огня». К мониторингу ситуации подключились специалисты министерства экологии региона.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. На место происшествия выехал прокурор края и его заместитель.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск