«Лучший товар — это тот, который способен сам себя продавать» Дмитрий Гронский — о модельном ряде Genesis

Фото: Genesis Hyundai Motor

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как марке Genesis удалось менее, чем за 10 лет встать в один ряд с самыми громкими автомобильными брендами.

В финансовом секторе есть такое понятие — «старые деньги». Ну, это когда банк возник не вчера, владели им несколько поколений одной семьи и так далее. То есть «доверие и надежность, гарантированные многолетней историей».

В мире премиальных автомобилей действуют приблизительно те же законы. Мощный двигатель, элегантный дизайн и ореховый шпон в салоне — все это полдела. Для того, чтобы стать полноправным членом клуба, требуется время. Но бывают исключения. Марке Genesis меньше 10 лет. Но даже этого срока хватило, чтобы встать в один ряд с самыми звучными автомобильными именами. Как такое могло случиться?

Полагаю, что прежде всего благодаря финансовому могуществу и технологиям, которые имеются в распоряжении материнской компании — Hyundai Motor.

Второе — подбор кадров, которые принесли в проект опыт лучших автомобильных брендов мира. Что, кстати логично вытекает и из имени марки: genesis в дословном переводе — «происхождение», «источник». Я не стану называть имена, упомяну лишь позиции, на которых работали специалисты команды, создававшие Genesis. Бывший глава марки Lamborghini. Дизайнеры, отвечавшие за облик последних моделей Bentley, Bugatti, Audi и Mercedes-Benz. Глава BMW Motorsport. И это далеко не весь список.

Третье — мудрый маркетинг. Например, уже не первый год престижный турнир по гольфу, проходящий в калифорнийской Санта-Монике, носит название Genesis Open. Первый шоурум марки в модном сеульском районе Гангнэм проектировал не кто-нибудь, а Рем Колхас — знаменитый голландский архитектор, самые известные работы которого — музей Гугенхайма в Лас-Вегасе или Эпицентр Prada на Манхэттене. В Европе бренд пока не представлен, но гости одного из мероприятий, приуроченных к 71-му кинофестивалю в Каннах, могли познакомиться с роскошным электроприводным купе Genesis Essentia.

Ну, и как говорят, «лучший товар — это тот, который способен сам себя продавать». На сегодняшний день в линейке Genesis пять моделей, включая два кроссовера. И каждый из этих выдающихся автомобилей, безусловно, заслуживает отдельного разговора.