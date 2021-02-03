Посольство Швеции: глава МИДа не обливала кофе Алексея Навального

В редакцию “Ъ” поступил комментарий посольства Швеции в России к статье о визите в Москву главы МИД страны Анн Линде. Из письма следует, что Анн Линде не проливала кофе на Алексея Навального, как написал “Ъ” и многие другие российские СМИ. В статьях и сообщениях о визите говорилось, что в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Анн Линде призналась в том, что пролила кофе на российского оппозиционного политика.

В посольстве уточнили: «Линде говорила об (бывшем премьер-министре Швеции.— “Ъ”) Улофе Пальме, когда рассказывала про кофе, а не про Навального. Вот, что она сказала дословно (переводчик не вполне так ее перевел, тем не менее было понятно, что речь об Улофе Пальме): «Я рада, что Вы упомянули Улофа Пальме. В течение 13 лет я была членом совета и вице-председателем Международного центра Улофа Пальме. И имела возможность, прежде чем его, к сожалению, убили, встречаться с ним несколько раз. Даже пролила на него кофе». Текст ее речи опубликован здесь.

О том, что слова Анн Линде относились к Алексею Навальному, на своей странице в Facebook во вторник написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сейчас этот пост удален, но его скриншот есть в Telegram-канале RT.

Корреспондент “Ъ” при написании статьи несколько раз прослушал пассаж про кофе, который следовал сразу после слов об инциденте с Алексеем Навальным, и так же счел, что именно он был облит в центре Улофа Пальме. Часть про «прежде чем его, к сожалению, убили» переводчик Анн Линде не перевел. Стенограмма выступления главы МИД Швеции была опубликована позже.

Подробнее о визите госпожи Линде — в публикации “Ъ” «Начали за "Новичок", а кончили за договор».

Елена Черненко