«Не стоит ожидать стабильности»



Резкое изменение экономической ситуации в 2020 году оказало влияние на динамику всех секторов финансового рынка. Бизнес в сжатые сроки учится управлять финансовыми рисками и принимать инвестиционные решения в условиях стресса и повышенной рыночной волатильности. Как на практике организовать эффективное финансовое управление

в современных условиях, к каким новым потрясениям нужно быть готовыми и где искать новые точки роста для бизнеса, обсудили участники онлайн-конференции «Трансформация финансовых рынков. Эффективное управление финансами предприятия», организованной сибирским бюро газеты «Коммерсантъ». Партнерами мероприятия стали PwC и «ВСК — Линия жизни».



Открывая мероприятие, его модератор, главный редактор Finversia.ru, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член банковской комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей, совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, экспертного совета Ассоциации форекс-дилеров, кандидат экономических наук Ян Арт заметил, что хотя конференция традиционна и проходит ежегодно, ее тема в сегодняшних условиях актуальна как никогда. «Каждый вызов порождает ответы и призывает к поиску решений. Поэтому этот вирусный кризис вызовет очень интересные изменения во всех сферах поведения бизнеса, включая управление, в том числе и финансовое»,— сказал он.

О макроэкономических тенденциях на финансовых рынках рассказал заместитель директора PwC в Новосибирске Максим Хайруллин. По его словам, кризис, вызванный пандемией COVID-19, в первую очередь оказал сильное влияние на состояние реального сектора экономики, что существенно отличает его от финансового кризиса 2008 года. Наиболее пострадавшие отрасли — пассажирские перевозки, гостиничный бизнес, индустрия развлечений, производство потребительских непродовольственных товаров. При этом в отрасли финансовых услуг результаты неодинаковые в разных сегментах, отметил спикер. Например, страховые компании показали рост, выросли доходы от трейдинга. «Мы считаем, что в обозримом будущем сектор финансовых услуг пострадает из-за побочных эффектов: речь идет о снижении кредитного качества клиентов в условиях сохранения низких процентных ставок и по мере того, как последствия пандемии будут проявляться в реальном секторе экономики в течение следующих лет»,— сделал прогноз господин Хайруллин. В числе макротенденций, которые нужно понимать руководителям бизнеса, чтобы планировать будущее развитие, — низкие процентные ставки и снижение маржи банковского сектора, активное вмешательство фискальных органов, обесценение активов, рост значения цифровых технологий и ускоренный переход к использованию безналичных расчетов. «Мы видим, что роль альтернативного капитала уже значительно возросла, а ее дальнейшее усиление ставит под вопрос роль традиционных финансовых институтов. Им необходимо скорректировать свои бизнес-модели»,— считает эксперт. Он выделяет четыре задачи для бизнеса, которые потребуют особого внимания: восстановление (подготовка к реструктуризации, укрепление доверия), переосмысление (состав персонала, эффективность удаленной работы), перенастройку (оптимизация ассортимента, снижение затрат, расширение использования облачных и других цифровых технологий, слияния и поглощения) и работу с отчетностью (повышение прозрачности работы компании). «Макротенденция в работе финансового сектора — это доверие. Высокие комиссии должны быть обоснованы, например, устойчивой доходностью на волатильном рынке»,— добавил Максим Хайруллин.

Позитивный прогноз дальнейшего развития рынков капитала дают аналитики «ВТБ Капитал Инвестиции». В своем выступлении директор по инвестициям банка ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Сергей Петрушко отметил повышенный интерес частных инвесторов к инструментам преумножения своего капитала. Тенденцию эксперты группы ВТБ связывают с растущей доступностью вхождения в рынок ценных бумаг и участия в нем: это цифровизация брокерского бизнеса на всех этапах, включая отчетность и аналитику, развитие инфополя, появление новых финансовых инструментов и новых эмитентов, а также ряд налоговых льгот и снижение порога входа. Аналитики «ВТБ Капитал Инвестиции» дают позитивные прогнозы относительно восстановления мировой экономики, европейского и российского рынка акций, что связано с возможностью укрепления рубля, ожидаемым ростом дивидендной доходности акций российских компаний до 7–8% и восстановлением цен на нефть. «В базовом сценарии средняя стоимость нефти марки Brent составит $50 за баррель. Нейтральный взгляд мы сохраняем в отношении американских акций, российского долга, хотя рублевые облигации (совокупная ожидаемая доходность в 2021 году — +6–7%) более предпочтительны, чем российские еврооблигации (+1–3%)»,— говорится в инвестиционном заключении, подготовленном компанией. По мнению экспертов «ВТБ Капитал Инвестиции», евро будет чувствовать себя лучше, чем доллар, а золото, несмотря на снижение темпов роста, не потеряет своей инвестиционной привлекательности. Что касается секторов экономики, здесь не ожидается существенного роста в энергоснабжении и недвижимости, тогда как в секторах здравоохранения, нефти и газа, товаров выборочного спроса и сельскохозяйственных товаров прогноз позитивный.

Главные тренды цифровой трансформации финансовых рынков перечислил председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, председатель наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических и юридических наук Владимир Гамза. В их числе — организация финансовой деятельности как процесса оказания услуг, цифровизация финансовых активов, технологий и инструментов, стандартизация и автоматизация операций, создание единого цифрового паспорта клиента, обеспечение трансграничности и повсеместности услуг. «В России до сих пор существует архаичная система финансовых сделок, это надо менять. Инфраструктура со временем должна стать полностью виртуальной, должен быть внедрен электронный документооборот — сейчас мы очень сильно отстаем в этой сфере. Надо сделать упор на то, чтобы, наконец, решить этот вопрос»,— считает эксперт.

Проблемы интеграции криптовалюты и технологий блокчейна в современные финансовые рынки обозначил исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Александр Бражников. По его словам, сегодня, когда майнинг криптовалют стал промышленным, смарт-контракты активно действуют, а цифровые валюты получают признание во многих странах мира, важно, чтобы на государственном уровне не произошло запрета целых индустрий. По данным господина Бражникова, более 5 млн россиян уже являются пользователями криптокошельков, поэтому важно подумать о возможностях легализации криптовалютного рынка, в противном случае государство недополучит существенные суммы налоговых отчислений. «Не нужно запрещать, нужно регулировать, иначе эти сферы уйдут в серую, теневую экономику,— считает он.— Мы декларируем, что цифровой рубль не просто должен стать аналогом обычному рублю, а на него можно было бы обменивать криптовалюту. Я не соглашусь с предыдущим докладчиком, который говорил, что сфера энергетики неперспективна. В стране 38 ГВт электричества не потребляется, и майнеры, которые смогут задействовать хотя бы половину ресурсов, и те инвесторы, которые вложатся в это, получат очень большие прибыли в будущем».

Региональный руководитель ООО «ВСК — Линия жизни» Сергей Максименко рассказал о корпоративном накопительном страховании жизни, которое можно использовать для расширения соцпакета компании, снижения текучести кадров и дополнительной мотивации сотрудников. По его словам, уход ключевых сотрудников — одна из серьезных проблем предприятия: поиск нового специалиста может занимать до четырех месяцев, после чего существенное время уйдет на его адаптацию. Накопительное страхование жизни за счет юридических лиц может стать инструментом для мотивации важных кадров продолжать работу в компании.

При страховании на срок более пяти лет страховые взносы выплачиваются из прибыли предприятия, позволяя уменьшить базу налога на прибыль, а все средства, внесенные по договору, контролируются юрлицом до момента выплаты по «дожитию» даже в случае увольнения сотрудника. Продукт конструируется индивидуально, как пазл: компания сама выбирает, кого из сотрудников страхует, может подключать дополнительные риски или применять софинансирование за счет средств работника. Накопительное страхование жизни — это инструмент, который позволяет сформировать накопления к определенному сроку и получить защиту от неблагоприятных событий в жизни застрахованных. «Статистика показывает, что в тяжелые моменты, когда риски у всех повышаются, спрос на страховые продукты увеличивается. Люди понимают, что страховые взносы — не такие уж и большие суммы по сравнению с затратами в случае наступления негативного сценария»,— прокомментировал господин Максименко.

Руководитель проектов реинжиниринга и трансформации бизнеса клиентов «СЭЙВУР-консалтинг» Татьяна Борисенко описала стратегии финансового управления в ситуации неопределенности и изменчивости. По ее словам, в обозримом будущем не стоит ожидать стабильности, поэтому долгосрочные стратегии и типовые решения не будут эффективны. Сегодня на первое место выходят гибкие управление и принятие решений, которые постоянно нуждаются в актуальных данных о бизнесе и рынке. Усложняются финансовые модели, которые ориентируются на большое количество внешних переменных, учитывают разные сценарии развития и фокусируются на связи переменных с процессами, показателей со стратегией. Компании переходят на узкую специализацию, активно выстраивая горизонтальные партнерские связи и масштабируя отработанные лаконичные модели. При этом требования инвесторов существенно увеличились: они требуют комплексные и системные данные о предприятиях и проектах, оценивают скорость принятия решений и обеспеченность активов инструментами управления. Как заметила Татьяна Борисенко, настроения у бизнеса неоднозначны и очень сильно зависят от личности собственника, от взгляда на свой продукт. «Кто смог посмотреть на свой бизнес под другим углом — через сервис, оптимизацию поставок, поиск успешных путей развития, тот обычно более оптимистичен»,— пояснила она.

О новых трендах налогового администрирования рассказала основатель консалтинговой компании Dajun Consulting, бизнес-коуч Оксана Дажун. По ее словам, ситуация в мире показывает, что прежняя экономическая модель зашла в тупик, спрос больше не растет, а правила игры для бизнеса меняются. Касается это и отношений с налоговыми органами: если раньше предприниматели искали возможности сократить налоговые издержки, то сегодня они фокусируются на повышении прибыли. Потеряли актуальность и выездные налоговые проверки — основные доначисления сегодня идут по камеральным проверкам, в удаленном режиме. Также чиновники хотят ужесточить наказание за уход от оплаты налогов для бухгалтеров и юристов предприятий, введя личную уголовную ответственность. Если речь идет о крупных суммах — от 6 млн рублей, то они могут получить до семи лет тюрьмы. «Главный тренд налогового администрирования: после полного перехода на „цифру“ налоговики приступят к созданию адаптивной платформы налогового администрирования. Фискальные сервисы должны быть полностью автоматизированы в бизнес-среду, экономика обретет полную прозрачность к 2025–2035 годам»,— пояснила госпожа Дажун. Основное внимание при этом уделяется индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, создаются сервисы по работе с самозанятыми, по повышению налоговой грамотности. «Что касается корпоративного бизнеса, то налоговые органы все активнее предлагают впустить их в бухгалтерскую базу. Что характерно, пока нет никаких новых действий относительно среднего бизнеса»,— добавила докладчица.

Подводя итоги мероприятия, Ян Арт отметил его практическую пользу: участники конференции наметили основные болевые точки современного бизнеса, работа с которыми позволит укрепить финансовую систему страны. «Надеюсь, что в будущем году мы встретимся снова и вернемся в великолепный формат личного атмосферного общения»,— высказал пожелание модератор.

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