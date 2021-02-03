Средний размер кредита в Нижегородской области вырос на треть к концу года

В декабре 2020 года средний размер потребительского кредита в Нижегородской области увеличился на 29,7% к декабрю 2019 года, до 185,8 тыс. руб., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные 4 тыс. кредиторов, предоставляющих организации сведения.

В среднем по России размер потребкредита в прошедшем декабре составил 221,3 тыс. руб. с ростом на 30,7%. При этом к ноябрю 2020 года средний чек снизился на 4%, подсчитали в НБКИ. Самый большой размер выданных кредитов наблюдался в Москве (506,7 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (345,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (344,9 тыс. руб.), в Московской (331,9 тыс. руб.) и Свердловской (246,1 тыс. руб.) областях.

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после некоторого снижения среднего чека потребкредита весной прошлого года в октябре показатель рекордно вырос до 234 тыс. руб. «Однако, в последние два месяца 2020 года средний размер потребкредита несколько снизился. В свою очередь выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. В целом, это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется», — полагает господин Волков.

Владимир Зубрев