У здания парламента Армении задерживают протестующих

Протестующие в Армении попытались перекрыть проспект Баграмяна у здания парламента в Ереване. Они протестуют против внесения поправок в судебный кодекс. Полиция начала задерживать активистов.

«РИА Новости» пишет, что задержаны несколько человек, «Интерфакс» пишет примерно о десяти задержанных. ТАСС сообщает, что среди задержанных — представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян. Начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян сообщил «Спутник Армения» о восьми задержанных.

Правящая партия «Мой шаг» ранее предложила поправки, которые подразумевают создание нового института суда, который будет рассматривать досудебные вопросы, в частности заключение под стражу. Оппозиция опасается, что власти смогут использовать это в своих интересах. В Армении также не прекращаются протестные акции с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, на которого возлагают ответственность за исход конфликта в Нагорном Карабахе и другие проблемы.

О политической ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Николу Пашиняну бросили вызов из прошлого».