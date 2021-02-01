Омбудсмен Петербурга Шишлов: дубинки и электрошокеры не решат проблем

31 января в несогласованной акции протеста в Петербурге принимали участие не менее 7 тыс. человек. Были задержаны более 1 тыс., в том числе журналисты.

Как заявил Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, протестующим необходимо дать возможность законно выразить свою позицию.

«Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение. Это – путь к большой беде. Пора остановиться», — цитирует слова омбудсмена его пресс-служба.

Добавим, что в Петербурге в отношении участников несогласованной акции составили более 1,5 тыс. протоколов. Суды вечером в воскресенье приступили к рассмотрению первых материалов. По данным «ОВД-инфо» в городе задержали 1122 человек.

Об акциях протеста в российских городах 31 января — в онлайн-трансляции «Ъ».