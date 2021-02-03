АСВ и «Проспект» не удалось обжаловать решение суда по продаже участка под МФЦ «Эспланада»

ГК «Агентство по страхованию вкладов» и ООО «Проспект Пермь» не смогли обжаловать решение краевого арбитража, касающееся продажи участка на ул. Петропавловской, 73а. В ноябре суд признал незаконными действия конкурсного управляющего Экопромбанка по продаже участка на ул. Петропавловской, 73а. Сейчас на этой территории «Проспект Пермь» (ГК «Проспект») строит МФЦ «Эспланада». Кредиторы Экопромбанка Альберт Спешилов и Арсений Грищенко посчитали, что указанный участок был продан по заниженной цене — 200 млн руб. Рассмотрев жалобы АСВ и «Проспект Пермь», 25 января апелляционный суд постановил оставить решение первой судебной инстанции без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Отметим, что конкурсным управляющим обанкротившегося Экопромбанка является «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

ГК «АСВ», «Проспект Пермь», а также столичное ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» (управляло ЗПИФ недвижимости «ПермИнвест-Недвижимость», в состав которого входил спорный актив) просили отменить ноябрьское решение краевого арбитража. Среди прочих доводов ГК «АСВ» ссылалась на ранее проведенный анализ, который показал отсутствие активного спроса среди потенциальных покупателей на участок по ул. Петропавловской, 73а.

Жалобы кредиторов банка Альберта Спешилова и Арсения Грищенко были зарегистрированы судом еще в 2020 году. После банкротства Экопромбанка в управление ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» передали закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФ) «ПермИнвест-Недвижимость», в состав которого входил и участок на ул. Петропавловской, 73а. Паи ЗПИФ «ПермИнвест-Недвижимость» были включены в конкурсную массу обанкротившегося Экопромбанка и выставлены на торги в 2016–2017 годах. Однако из-за отсутствия интересантов актив продали в рамках деятельности ЗПИФа в 2017 году за 200 млн руб. Оба кредитора оценили площадку под строящимся МФЦ «Эспланада» в 3–4 млрд руб.

Напомним, компания «Проспект-Пермь» получила разрешение на строительство первой очереди МФЦ «Эспланада» в сентябре 2019 года. Партнер проекта — сетевой девелопер Mallino Development Group. В первую очередь МФЦ «Эспланада» войдут зона развлечений, операторы общественного питания, супермаркет, а также магазины международных и федеральных брендов. Ввод первой очереди объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года.