Обвиненный в двойном убийстве житель Петровска приговорен к 19 годам колонии

Житель Петровска Саратовской области признан виновным в двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что 23 июня 2020 года во дворе одного из домов по улице Гоголя между пятью молодыми людьми, в том числе родственниками, произошел конфликт. В ходе ссоры один из мужчин с ножом направился в сторону 28-летнего «обидчика», который испугавшись, начал убегать. Догнав потерпевшего, злоумышленник нанес ему два ножевых ранения в спину на глазах у супруги пострадавшего. Присутствующий здесь же 29-летний мужчина пытался заступиться за знакомого, что не понравилось злоумышленнику, и тот ударил его в спину тем же ножом.

От полученных ранений оба потерпевших спустя несколько часов скончались в медицинском учреждении.

Обвиняемый приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Марина Ковалева