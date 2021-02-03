УФАС усмотрело нарушения в работе минЖКХ Башкирии

Региональное управление ФАС усмотрело признаки нарушения закона «О защите конкуренции» в работе министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Как следует из предупреждения УФАС, министерство не провело отбор подрядных организаций для формирования реестра подрядчиков по ремонту и замене лифтов, оценке технического состояния многоквартирных домов и разработке проектной документации на проведение капремонта общего имущества.

В течение 20 рабочих дней министерство ЖКХ республики должно «прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства» и сообщить «об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения».

Анна Соколова