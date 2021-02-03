На ночной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге задержали 248 человек

В связи с вечерними и ночными акциями в поддержку осужденного Алексея Навального полиция Петербурга задержала 248 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных доставлено в отдел полиции №33 по Московскому району – 31 человек, в отдел №30 Василеостровского района – 18 человек, и в отдел №76 Центрального района – 27 человек. Еще 46 человек находятся в неуточненных отделах.

Как сообщал “Ъ-СПб”, массовые задержания на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального начались около 22.30 2 февраля.