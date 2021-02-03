В Париже Сена вышла из берегов

Вышедшая из берегов Сена затопила набережные в центре Парижа. На верхних набережных выставлены заграждения с надписью «Спускаться запрещено». Лестницы уходят прямо в воду. Согласно измерениям, река поднялась во вторник в среднем на 4,15 м. Ожидается, что в ближайшее время уровень воды может достичь 4,24–4,49 м.

Поток, грозящий городу наводнением, принесла вышедшая из берегов река Марна. Вокруг нее затоплены деревни и поселки, многим жителям пришлось на несколько дней покинуть свои дома. В Париже такой опасности нет, но городские власти беспокоятся за пути городских электричек RER линии C, проходящие по нижнему уровню набережных левого берега. Для них опасность начинается с 4,85 м.

Остановлено движение по реке в связи как с усилением течения, так и с тем, что пролеты парижских мостов стали значительно ниже. Почти укрылся водой Лебединый остров со статуей Свободы. Пешеходный мост у парка Тюильри ушел нижним ярусом под воду, подземные переходы превратились в бассейны. Владельцы стоящих у набережных барж, чтобы отправиться в город за покупками, вынуждены облачаться в рыбацкие сапоги по грудь.

У скульптуры зуава (военнослужащий частей легкой пехоты французских колониальных войск) на мосту Альма толпятся съемочные группы. По этой фигуре парижане определяют интенсивность наводнения. Во вторник зуав только намочил ноги. Настоящий потоп начнется по грудь — с 7,3 м. Разрушительное наводнение 1910 года, считающееся сейчас примером речного буйства, поставило рекорд 8,62 м. Парижский зуав в те дни скрывался в воде по плечи.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди могут ухудшить положение. В то же время едва ли вода достигнет одного из рекордных в XXI веке уровней 5,88 м, как в наводнение, произошедшее 29 января 2018 года, и тем более 6,10 м, как это было 3 июня 2016 года.

Алексей Тарханов, Париж