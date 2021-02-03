Единая теплоснабжающая организация появится в Самаре

Присоединение АО «Предприятие тепловых сетей» к ПАО «Т Плюс» произойдет в феврале текущего года. Сотрудники первой организации будут работать в объединенной структуре. Об этом сообщает самарский филиал ПАО «Т Плюс».

«Все обязательства Предприятия тепловых сетей в Самаре будет выполнять филиал “Самарский”, в частности, компания возьмет на себя функции Единой теплоснабжающей организации в городе»,– говорится в сообщении.

Ранее Совет директоров ПАО «Т Плюс» рекомендовал решить вопрос о консолидации компаний. Предполагается, что эта мера позволит реализовать инвестиционную программу Т Плюс по переходу на новую модель рынка тепла по методу «альткотельной».

Георгий Портнов