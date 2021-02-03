Прототип Starship от SpaceX снова взорвался при посадке

Прототип пилотируемого космического корабля Starship SN9 от SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока-Чика в штате Техас. Корабль вышел на высоту 10 км с отключением двигателей, аэродинамическим торможением и повторным запуском двигателя для возврата в вертикальное положение. В декабре прототип также взорвался при посадке при испытаниях.

«Как вы можете наблюдать, у нас вновь получилось осуществить удачный запуск корабля на высоту 10 км,— сказал ведущий трансляции SpaceX.— Мы продемонстрировали возможности переключения двигателей на посадочные топливные баки, а также проверили работу закрылок. Нам предстоит еще поработать над системой посадки». Продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд.

Starship предназначен для полетов на Луну и Марс. В пилотируемом варианте он сможет брать на борт до 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что корабль сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Первый запуск на высоту больше 10 км был произведен 10 декабря 2020 года. Ракета также разрушилась при посадке. Испытание признали успешным, потому что главной целью была проверка поведения ракеты в воздухе.