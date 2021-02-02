Instagram ввел функцию восстановления удаленного контента

Instagram добавил возможность восстанавливать контент после его удаления, сообщила администрация соцсети в своем блоге. Удаленные сториз будут храниться до 24 часов, весь остальной контент будет автоматически удаляться через 30 дней.

«Это то, о чем так просили люди, теперь вы впервые сможете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram»,— говорится в сообщении компании.

Теперь после удаления фотографии, видео и сториз будут попадать в папку «Недавно удаленные». Прежде чем удалить или восстановить контент, пользователь должен будет подтвердить, что именно он является владельцем учетной записи.