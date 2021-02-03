Злоупотребил банком

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что чиновники без необходимости привлекли в бюджет Астраханской области коммерческие банковские кредиты в размере около 6,2 млрд руб. по завышенным процентным ставкам. Из-за этого бюджет региона потерял 405 млн руб. Защитники бывших чиновников отказались от комментариев еще на этапе предварительного расследования.



Заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и его заместителя — бывшего министра финансов региона Виталия Шведова по факту злоупотребления ими должностных полномочий. Как сообщили в ГУ Генпрокуратуры РФ по Северокавказскому и Южному федеральным округам, господа Султанов и Шведов подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенными из личной заинтересованности и повлекшими тяжелые последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело направлено в Кировский районный суд ­Астрахани.

Как отметили в Генпрокуратуре, следствие считает, что чиновники областного правительства «с целью улучшения показателей своей профессиональной деятельности» не­обоснован­но получили для Астраханской области коммерческие кредиты на общую сумму 6,2 млрд руб. под процентные ставки, значительно превышающие ставки по бюджетным заимствованиям, что повлекло необходимость уплаты более 405 млн руб. в качестве процентов за использование этих средств.

По материалам следствия, работая в правительстве, Расул Султанов и занимавший также пост министра финансов Астраханской области Виталий Шведов привлекли в бюджет региона кредитные средства банков на 6,2 млрд руб. по ставке от 7% до 8,5% годовых. В правоохранительных органах полагают, что вместо дорогих коммерческих займов можно было взять бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых.

Более того, следователи считают, что на тот момент на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств и банковский заем региону не требовался.

Кредиты, фигурирующие в уголовном деле, были взяты в 2018 году. При этом, по информации Министерства финансов РФ, объем заимствований в бюджет Астраханской области в том году заметно сократился. По данным на 1 января 2018 года банковский долг региона составлял 12,5 млрд руб., бюджетный — 15,2 млрд руб., на 1 января 2019 года объем банковских заимствований региона составлял 7,8 млрд руб., бюджетных — 14,4 млрд руб. Сейчас долгов перед кредитными организациями у Астраханской области нет, долг перед федеральным бюджетом — 13,6 млрд руб.

Расул Султанов ушел с поста председателя правительства Астраханской области по собственному желанию через пять дней после того, как 5 июня 2019 года на пост врио главы региона был назначен Игорь Бабушкин. Он занимал должность председателя правительства с апреля 2017 года. Вскоре после господина Султанова в отставку ушел и его заместитель господин Шведов. Через месяц после увольнения Расул Султанов и Виталий Шведов были задержаны и арестованы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. На момент возбуждения уголовного дела размер ущерба бюджету Астраханской области оценивался в 212 млн руб.

В октябре 2020 года было возбуждено уголовное дело в отношении председателя контрольно-счетной палаты региона Дмитрия Парфенова. Он также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что с апреля по июнь 2019 года господин Парфенов, «используя свои полномочия вопреки интересам службы», проводя проверку исполнения бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл информацию о том, что председатель правительства Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов необоснованно привлекли коммерческие кредиты. Расследование этого дела пока не завершено.

Признают ли бывшие чиновники астраханского правительства вину, пока не известно. Адвокат Расула Султанова Дмитрий Лебедев сказал „Ъ“, что «мнение защиты будет озвучено в суде». По его словам, господин Султанов считает нужным минимально афишировать свою позицию на этапе предварительного расследования.

Сергей Петунин