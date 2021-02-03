Энергетики взялись за старое

Ульяновский поставщик электроэнергии — АО «Ульяновскэнерго» после пересмотра дела в Арбитражном суде Волгоградской области добился решения о выплате муниципальным образованием «город Ульяновск» в качестве субсидиарной ответственности почти миллиардного долга, образовавшегося более 20 лет назад. Эта сумма составляет пятую часть собственных доходов бюджета города. Мэрия Ульяновска намерена в очередной раз обжаловать решение арбитражного суда в апелляционной инстанции, считая решение о выплате долга незаконным. Новые акционеры «Ульяновскэнерго» настаивают на необходимости выплаты долга и намерены обсуждать с властями города и области варианты его погашения за счет муниципальных активов. В правительстве области поддерживают мэрию и считают, что обсуждать погашение долга рано.



Как стало известно „Ъ“, мэрия Ульяновска подготовила апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Волгоградской области, удовлетворившего иск АО «Ульяновскэнерго» к муниципальному образованию «город Ульяновск» и принявшего решение взыскать с областного центра в порядке субсидиарной ответственности 899 млн руб. (это одна пятая всей доходной части первоначального бюджета Ульяновска на 2020 год). По неофициальной информации, полученной в региональном министерстве энергетики, ЖКК и городской среды, начало рассмотрения жалобы в 12 апелляционном суде (Саратов) запланировано на середину февраля (на сайте арбитражного суда пока этой информации нет).

Напомним, долг, о котором идет речь, образовался в период 1999–2001 годов, еще до реформы РАО «ЕЭС России», когда входившее в РАО «Ульяновскэнерго» являлось также поставщиком тепловой энергии. Долги в основном образовались из-за несовершенства в тот период нормативно-правовых отношений в сфере поставок и потребления тепловой энергии — горячую воду населению выставляли по нормативу, но ее реальная стоимость оказывалась значительно выше. Органы власти при этом не решались повышать тарифы, опасаясь недовольства населения, имеющего низкие доходы.

Огромный долг сформировался за счет задолженности ульяновского МУП «Городской теплосервис» перед «Ульяновскэнерго» по договору поставки тепловой энергии. Предприятие по исполнительным листам долги не выплатило, приставами был наложен арест на дебиторскую задолженность «Теплокома», являвшегося кредитором МБУ «Дирекция единого заказчика» (ДЕЗ), в 2015 году «Ульяновскэнерго» приобрело имущественное право требования 898,986 млн руб. с МБУ «ДЭЗ», став его прямым кредитором. ДЕЗ этот долг не выплатила, после чего энергетики обратились в суд с иском о субсидиарной ответственности мэрии.

В сентябре 2018 года суд отказал энергетикам в удовлетворении иска, указав, что в период, когда был заключен договор, в законодательстве не было условия субсидиарной ответственности, с этим согласилась и апелляционная инстанция. Поволжский арбитражный суд направил дело на новое рассмотрение, первая инстанция вновь отказала энергетикам. Кассационная инстанция вновь отменила решение и вернула на новое рассмотрение, но уже в Арбитражный суд Волгоградской области.

Как отмечается в решении волгоградского арбитража, мэрия (ее поддерживало и правительство региона, привлеченное в качестве третьего лица) настаивала, что договорные отношения с поставщиком энергии строились на Основах гражданского законодательства Союза ССР, где не оговаривалась субсидиарная ответственность, но суд пришел к выводу, что на момент возникновения долга уже начали действовать положения Гражданского кодекса, а значит, мэрия должна отвечать по обязательствам своего учреждения.

Получить комментарии мэрии не удалось. Мэр Ульяновска Сергей Панчин и его первый заместитель Сергей Мишин во вторник по своим телефонам были недоступны, пресс-служба мэрии на запрос „Ъ“не ­ответила.

Представитель новых акционеров компании Игорь Соглаев пояснил „Ъ“, что АО «Ульяновскэнерго» настаивает на решении проблемы долга. «Мы сейчас проводим целый ряд мероприятий по бизнес-реорганизации и модернизации компании, и ключевая задача — урегулирование всех задолженностей партнеров. Но к этим вопросам мы подходим с большой ответственностью». По словам господина Соглаева, в компании понимают, что выплата миллиардного долга — большой удар по бюджету Ульяновска и его обязательствам, поэтому предлагаются «разные варианты урегулирования и поиска компромис­сных решений, которые не приведут к серьезным последствиям». Среди вариантов, по его словам,— «частичное списание и реструктуризация долга, в том числе за счет некоторых муниципальных активов». «Все варианты обсчитываются. На следующей неделе мы планируем встречу с губернатором региона»,— сказал господин Соглаев, заметив, что у него «хороший контакт с администрацией», «создана совместная рабочая группа для комплексного разрешения накопившихся проблем», «чтобы в ближайшее время решить их в политически и в экономически приемлемом ключе».

Впрочем, министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан считает, что «говорить о возможностях выплаты и реструктуризации долга пока рано, надо дождаться, каким будет решение апелляционной инстанции». «Город однозначно продолжает судебный процесс. Мы были уверены, что справедливость восторжествует, но случилось иначе. Сейчас мобилизуются все юридические силы»,— сказал господин Черепан, отметив, что если апелляционная инстанция согласится с субсидиарной ответственностью мэрии, «то это может привести к ревизии всей судебной практики в этой сфере».

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры», следивший за ходом процесса, не уверен, что мэрии удастся отменить решение первой инстанции в апелляционном суде. По его словам, «мэрия не оспаривает величину долга, спор идет по применению закона, а это уже прерогатива кассационной инстанции». «Перспективы обжалования — на уровне Верховного суда, и здесь нужна очень тонкая юридическая работа мощной команды квалифицированных юридических сил»,— сказал глава юр­агенства, заметив, что «вопрос финансовой состоятельности Ульяновска может стать одним из ключевых в предстоящей предвыборной борьбе за пост губернатора региона».

Сергей Титов, Ульяновск