УФАС прочло надписи на заборах

Региональное управление ФАС признало незаконными установленные в Уфе 13 рекламных баннеров на заборах и семь видеоэкранов. По мнению ведомства, мэрия Уфы, выдав разрешение на их установку, нарушила ФЗ «О рекламе» и «О защите конкуренции» — объекты не были включены в городскую схему размещения рекламных конструкций. По требованию УФАС, мэрия обязана в течение 30 дней утвердить порядок торгов, аннулировать и признать недействительными выданные разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также выдать предписания на демонтаж конструкций и экранов. В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что не получили текст предупреждения.

Республиканское УФАС выдало администрации Уфы предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, следует из документа, опубликованного на официальном сайте управления. Ведомство считает, что мэрия нарушила федеральные законы «О рекламе» и «О защите конкуренции», не включив в утвержденную схему размещения 13 рекламных конструкций, а также выдав разрешение на установку семи видеоэкранов без торгов. Всего в реестре выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Уфе на 2020 год указано 1980 объектов.

Как следует из предупреждения, в течение 30 дней мэрия обязана устранить допущенные нарушения, утвердить порядок торгов, аннулировать и признать недействительными выданные разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также выдать предписания на демонтаж конструкций и экранов.

Проверка, в результате которой были выявлены нарушения, проводилась по жалобе индивидуального предпринимателя. Имя автора обращения ведомство не раскрывает.

Как установило управление, в 2019–2020 годах администрация Уфы выдала разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в разных районах города, но не вносила места размещения конструкций в соответствующую схему и не публиковала эти данные в открытом доступе. Среди объектов, которые не были внесены в перечень, в частности — забор на пересечении улиц Пушкина и Маркса. Рекламные баннеры на этом заборе закрывают сгоревший в 2018 году дом купца Веденеева.

Кроме того, УФАС выявило, что семь рекламных экранов в Уфе были установлены «без проведения соответствующих торгов и без разрешений на установку и эксплуатацию». В их числе — экраны на площади Ленина, возле ДК «Машиностроителей», перед Телецентром и рядом с «Уфа-Ареной». По мнению антимонопольной службы, отсутствие порядка проведения торгов на установку рекламных конструкций «способствует нарушению антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе, ущемляя интересы потенциальных участников данного рынка и создавая для хозяйствующих субъектов необоснованное антиконкурентное преимущество».

Часть рекламных конструкций, которые мэрия должна демонтировать, принадлежит ООО «Альпмастер-Уфа» предпринимателя Тагира Юмагулова. Получить комментарий господина Юмагулова вчера не удалось: в компании не отвечали на телефонные звонки.

В агентстве «Акцент», размещающем рекламу как минимум на двух экранах из списка УФАС, „Ъ“ заявили, что у компании есть все необходимые разрешения и от иных комментариев отказались.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Альпмастер-Уфа» зарегистрировано в июле 2008 года в Уфе. Предприятие специализируется на сборке и монтаже сборных конструкций. Выручка за 2019 год составила 5,9 млн рублей, прибыль за тот же период — 24 тыс. руб. ООО «Акцент» зарегистрировано в марте 2014 года. Принадлежит предпринимателям Андрею Солдатову и Татьяне Старцевой. По итогам 2019 года выручка компании составила 26,9 млн руб. при убытке 13 млн руб.

В пресс-службе администрации Уфы „Ъ“ сообщили, что еще не получили предупреждение УФАС.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что сейчас у администрации города есть два варианта: добровольно исполнить требования УФАС, либо дождаться возбуждения административного дела. «В конкретном случае речь идет о наличии признаков не одного, а целого ряда достаточно серьезных нарушений: бездействие при выдаче разрешений, при разработке и утверждении порядка проведения торгов и при утверждении и опубликовании схемы размещения рекламных конструкций. Фактически городская администрация обеспечивала размещение рекламы в городе без документов. Если дело дойдет до возбуждения административного дела, то шансы на оспаривание постановления ФАС можно назвать невысокими»,— отмечает эксперт.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский полагает, что «в целом позиция УФАС выглядит обоснованной». «Администрация, в случае обжалования предупреждения, должна будет обосновать, почему схемы размещения рекламных конструкций и порядок проведения торгов не утверждены и что этому мешает»,— говорит партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Елена Чиркова