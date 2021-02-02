«Марсель» объявил об отставке главного тренера Виллаш-Боаша

Французский футбольный клуб «Марсель» объявил об отставке Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера команды. Ранее специалист подал заявление об уходе из-за несогласия со спортивной политикой клуба.

«Это решение стало неизбежным, учитывая недавние события, которые наносят серьезный ущерб "Марселю" и его сотрудникам»,— сообщается на сайте клуба. Также в клубе заявили, что в отношении тренера будут приняты дисциплинарные санкции.

Андре Виллаш-Боаш на пресс-конференции перед матчем команды с «Лансом» заявил, что не согласен со спортивной политикой клуба. Недавно «Марсель» приобрел полузащитника Оливье Нтшама, выступавшего за «Селтик». По словам тренера, трансфер не был с ним согласован, а сам он ранее выступал против того, чтобы приглашать игрока в команду. Тренер заявил, что готов уйти без компенсации.

«Я ничего не хочу от "Марселя". Мне не нужны деньги»,— приводит слова португальского специалиста газета L`Equipe.

Решение тренера последовало после того, как на выходных сотни фанатов «Марселя» прорвались на базу команды с требованием отставки руководства клуба. Болельщики применяли дымовые шашки и файеры. Полиция арестовала 25 человек.

Андре Виллаш-Боаш тренировал «Марсель» с конца мая 2019 года. С 2014 по 2016 год он возглавлял «Зенит». Команда под его руководством выиграла чемпионат России по футболу (2015), а также завоевала Кубок (2016) и Суперкубок (2015) России.