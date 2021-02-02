Uber купил интернет-магазин алкогольных напитков Drizly за $1,1 млрд

Онлайн-агрегатор такси Uber и ведущий американский интернет-магазин алкогольных напитков Drizly объявили о сделке, в рамках которой Uber купит Drizly за $1,1 млрд. Основанная в 2012 году компания Drizly работает примерно в 1,4 тыс. городов США, продавая пиво, вино и спиртные напитки как от крупных, так и от локальных производителей.

После слияния Drizly станет подразделением Uber, а доставка его товаров будет доступна при помощи сервиса доставки еды Uber — Uber Eats. При этом Drizly сохранит свой интернет-магазин в его нынешнем виде и свое собственное мобильное приложение.

Евгений Хвостик