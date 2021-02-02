Собравший миллионы фунтов для медиков 100-летний ветеран умер от COVID-19

Британский ветеран сэр Томас Мур, который собрал во время первого карантина в Великобритании более £32 млн для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), скончался от COVID-19 в возрасте 100 лет, сообщает BBC.

«С огромной печалью мы объявляем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура»,— говорится в заявлении семьи ветерана. 31 января дочь ветерана Ханна объявила, что он госпитализирован с COVID-19.

В марте 2020 года тогда еще 99-летний Томас Мур объявил сбор пожертвований для NHS. Он обещал до дня своего 100-летия 100 раз обойти сад возле своего дома. Изначально мужчина намеревался собрать £1 тыс., но его акция привлекла внимание общественности, и в итоге в благотворительный фонд NHS было перечислено почти £33 млн. В июле королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

Об акции ветерана читайте в материале “Ъ” «Прогулка на все сто».