Апелляция не вернула судейский статус

Апелляционная инстанция дисциплинарной коллегии Верховного суда отказала бывшей судье Елене Хахалевой, которая просила отменить решение о досрочном прекращении ее полномочий. Экс-председатель административной коллегии Краснодарского крайсуда Хахалева в октябре прошлого года лишилась судейского статуса из-за многочисленных прогулов, которые выявил недавно назначенный председатель суда Алексей Шипилов. Теперь госпожа Хахалева может обжаловать решение дисциплинарной коллегии в президиуме Верховного суда РФ.

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел апелляционную жалобу бывшей судьи краснодарского краевого суда Елены Хахлевой на решение дисциплинарной коллегии ВС от 5 октября 2020 года о досрочном прекращении ее полномочий. Информация о заседании размещена на сайте ВС РФ.

В пресс-службе Верховного суда “Ъ” сообщили, что по итогам заседания в удовлетворении апелляционной жалобы экс-судьи Хахалевой отказано, решение дисциплинарной коллегии ВС оставлено без изменений. Однако сегодняшнее решение по поводу статуса судьи не является окончательным — Елена Хахалева имеет возможность обжаловать постановление в вышестоящей инстанции, то есть в президиуме Верховного суда РФ. По данным пресс-службы, рассмотрение жалобы прошло в отсутствие бывшей судьи. Другие подробности рассмотрения дела в ВС не сообщают. Адвокат Людмила Александрова, представляющая интересы экс-судьи, на звонок “Ъ” не ответила.

Елена Хахалева ни разу не являлась на заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) и дисциплинарной коллегии Верховного суда, каждый раз ссылаясь на плохое самочувствие, в том числе после перенесенной прошлым летом коронавирусной инфекции.

13 июня прошлого года ВККС РФ досрочно прекратила полномочия судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и лишила ее первого квалификационного класса за неоднократные нарушения трудовой дисциплины и внутреннего распорядка суда, это решение было подтверждено 5 октября 2020 года дисциплинарной коллегией ВС. Нарушения были выявлены председателем суда Алексеем Шипиловым, который в 2019 году сменил в этой должности родственника Елены Хахалевой Александра Чернова (сын госпожи Хахалевой является гражданским мужем внучки бывшего председателя краевого суда).

Новый руководитель крайсуда выяснил, что в период с 2016 по 2019 год Елена Хахалева отсутствовала на рабочем месте 128 дней. Многочисленные факты ее отъездов из Краснодара были подтверждены сведениями из аэропорта Краснодара, в том числе информацией транспортной полиции.

Людмила Александрова, представитель Елены Хахалевой, в ходе рассмотрения личного дела судьи в ВККС и в дисциплинарной коллегии неоднократно заявляла о том, что получение сведений о поездках нарушает неприкосновенность частной жизни судьи, однако члены ВККС и дисциплинарной коллегии с этим не согласились. Адвокат также пыталась оспорить законность претензий руководства крайсуда об отсутствии на рабочем месте, утверждая, что рабочее место судьи — это не обязательно его кабинет. По словам госпожи Александровой, поездки Елены Хахалевой в Москву и в Сочи происходили по личному указанию тогдашнего председателя суда Александра Чернова без оформления каких-либо документов на командировку.

По информации адвоката, во время таких поездок госпожа Хахалева решала конфиденциальные вопросы, касающиеся имиджа и репутации ее самой, а также краснодарского судейского сообщества.

Елена Хахалева, напомним, получила скандальную известность в 2017 году после свадьбы ее дочери, где выступили звезды российского шоу-бизнеса. Затем в СМИ появлялось большое количество негативных публикаций, в которых в том числе ставилось под сомнение юридическое образование судьи. Госпожа Хахалева не раз заявляла, что якобы стала жертвой пиар-компании, организованной одной из бизнес-структур в отместку за ее принципиальную позицию.

Анна Перова, Краснодар