Регулятор оштрафовал главу «Зенита»

ЦБ выписал штраф главе банка «Зенит» за неисполнение требований по выкупу акций миноритариев. В банке фактически произвели зачет долга бенефициара двух компаний-акционеров перед кредитной организацией. В отношении должностных лиц подобные наказания со стороны регулятора крайне редки. При этом решение ЦБ может повлиять на ход судебного разбирательства, так как миноритарии смогут использовать его для усиления своей позиции.

Банк России сообщил о привлечении к административной ответственности председателя правления банка «Зенит» Александра Тищенко. Регулятор привлек его по ст. 15.20 КоАП РФ (воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами). Максимальное наказание для должностного лица составляет 20–30 тыс. руб. штрафа, однако решение ЦБ пока не вступило в законную силу.

Регулятор крайне редко привлекает к ответственности должностных лиц финансовых организаций. По информации, размещенной на сайте ЦБ, за весь 2020 год было почти двести случаев привлечения кредитных организаций к ответственности и лишь один — в главы, теперь уже бывшего, банка «Восточный».

Банк «Зенит» находится под контролем ПАО «Татнефть» (62,6%) и занимает 33-е место по размеру активов. Среди миноритариев есть несколько компаний, связанных с бывшим первым зампредом банка Татьяной Шишкиной. В связи с проводимым присоединением ряда дочерних банков «Зенит» до 16 мая 2020 года должен был выкупать акции у тех акционеров, кто проголосовал против реорганизации или не принимал участия в голосовании по вопросу реорганизации. К выкупу предъявили акции и компании госпожи Шишкиной. Однако банк не исполнил обязательства по их выкупу (см. “Ъ” от 1 июня 2020 года) всего на 1,6 млрд руб.

В ЦБ не прокомментировали решение в отношении господина Тищенко. В банке «Зенит» пояснили, что оно «связано с приостановлением выплаты двум миноритарным акционерам выкупной стоимости акций банка до разрешения судебных споров». Там говорят, что судебный спор по иску банка к бенефициару этих миноритарных акционеров еще не завершен.

Статья, по которой оштрафован банкир, позволяет регулятору налагать взыскание как на банк, так и на его должностное лицо. «Предполагаю, что ЦБ оштрафовал лично господина Тищенко, поскольку исходит из того, что именно он как председатель правления принял окончательное решение не осуществлять выкуп акций миноритариев»,— говорит адвокат практики разрешение споров АГП Дмитрий Якушев.

Миноритарии смогут использовать решение ЦБ в суде для усиления своей аргументации по гражданскому спору, полагают юристы. Традиционно более надежный путь добиться исполнения обязательного выкупа или компенсации убытков — инициировать гражданско-правовой спор, поясняет партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич. «Сам факт привлечения к административной ответственности (главы банка "Зенит".— "Ъ") может быть использован другой стороной в обосновании правильности своей позиции»,— добавляет господин Панич. В частности, по его словам, решение ЦБ может быть использовано для того, чтобы «доказывать суду свою правоту по причине того, что регулятор с ней согласился». К тому же «суды склонны оценивать и принимать во внимание доказательства, исходящие от государственных или квазигосударственных органов, к которым можно отнести и ЦБ», считает юрист.

Вместе с тем эксперты отмечают, что сам господин Тищенко может оспорить решение ЦБ. Кроме того, если резолютивная часть решения касается только наложения штрафа, то она вряд ли будет сильно побуждать ответственное лицо устранить основания нарушения. Возможно, банкир просто заплатит штраф и продолжит разбирательство в суде, говорит Алексей Панич.

По мнению Рустама Курмаева, управляющего партнера одноименной юридической фирмы, «банк при наличии встречных однородных требований реализовал свое право на зачет (потенциальных убытков.— “Ъ”), в связи с чем обязательства по выплате акционерам стоимости акций были прекращены».

Ольга Шерункова