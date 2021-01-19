Годовая ремонтная программа «Россети Центр Воронежэнерго» превышает 600 млн рублей

В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» приступили к реализации программы технического обслуживания и ремонта стоимостью более 610 млн руб., сообщили «Ъ-Черноземье» в компании. В 2021 году энергетики намерены отремонтировать в регионе 437 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ и порядка 1140 км воздушных линий электропередачи различного уровня напряжения.

Ремонт оборудования запланирован также более чем на 230 подстанциях уровня напряжения 35 и 110 кВ. В частности, должно быть обновлено оборудование для обеспечения надежного энергоснабжения МУП «Воронежпассажиртранс», АО «Воронежская горэлектросеть», ООО «РВК-Воронеж», местных шинного и керамического заводов.

Капитальный ремонт намечен на более 65 линиях электропередачи 35-110 кВ. Кроме того, в текущем году специалистам «Воронежэнерго» предстоит расчистить более 1,4 тыс. га трасс ЛЭП. На эти цели будет направлено порядка 42 млн руб.

Ирина Лобанова