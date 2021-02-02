Апелляционный суд оставил в силе приговор псковской журналистке за оправдание терроризма

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного военного суда рассмотрела жалобу на решение 2-го Западного окружного военного суда, который признал виновной в оправдании терроризма с использованием СМИ (ст. 205.2 УК РФ) журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву. Суд решил оставить без изменения приговор, по которому госпожа Прокопьева должна оплатить штраф в размере 500 тыс. руб.

В ходе судебного заседания адвокаты журналистки настаивали на том, что суд первой инстанции незаслуженно не принял к сведению информационный анализ текста «Репрессии против государства», а также тот факт, что перед публикацией он проверялся редакторами. Кроме того, сторона защиты уверена, что неоправданным был отказ в проведении повторной экспертизы текста, вызове в заседание экспертов и непринятие альтернативных экспертиз (которые оправдания терроризма не выявили). Адвокаты настаивали на оправдании или прекращении дела.

Защитник Виталий Черкасов заявил, что экспертиза, которая легла в основу дела, является недопустимым доказательством, в том числе из-за некомпетентности экспертов. Также они использовали подложные документы.

Выступавший на заседании прокурор назвал Светлану Прокопьеву «рупором западных стран», а потом сказал, что ее колонка «не про терроризм, а про правоохранительные органы и формирование отрицательного мнения о них».

Перед вынесением решения Светлана Прокопьева выступила с последним словом: «Почему вы все время выставляете меня врагом. Я не враг этой стране. Я живу в этой стране и собираюсь жить в ней дальше. Я не враг России, я не оправдываю терроризм»,— сказала она.

Решение о кассации пока принято не было, но адвокаты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Светлана Прокопьева в 2018 году написала колонку «Репрессии против государства», в которой сделала вывод о том, что теракт в здании Архангельского УФСБ, совершенный анархистом Михаилом Жлобицким, является реакцией на репрессивную политику Российской Федерации в отношении несогласных с позицией властей.

О приговоре Светлане Прокопьевой читайте в публикации “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург