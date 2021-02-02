В Новотроицке за два года полностью обновят городскую амбулаторную службу

Амбулаторная служба в Новотроицке будет полностью обновлена на 100% к концу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.

В прошлом году на средства компании «Металлоинвест» в Новотроицке были закуплены два компьютерных томографа для больницы скорой медицинской помощи. На 2022 год в бюджете предусмотрено 50 млн руб. на капитальный ремонт городской поликлиники.

В 2020 году в медучреждения Оренбургской области поступили 17 новых компьютерных томографов, 7 из них – при поддержке компании «Металлоинвест».

Андрей Сазонов