«Мы демократичны и считаем, что все должны участвовать» В Екатеринбурге прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам мэра

На первом заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга стали известны имена 44 претендентов. Завершить проверку заявок и начать собеседования с кандидатами члены комиссии планируют 1 февраля. Напомним, в конкурсе по выбору мэра в 2018 году было вдвое меньше претендентов. Ажиотаж вокруг конкурса эксперты объясняют попыткой «карнавализации всего процесса» и «пиаром кандидатов перед выборами в заксобрание Свердловской области и Госдуму».



Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга состоялось во вторник, 26 января. Председателем комиссии стал заместитель губернатора Свердловской области — руководитель аппарата главы и правительства региона Валерий Чайников. Должность заместителя занял вице-спикер гордумы Виктор Тестов, секретаря комиссии — председатель горизбиркома Вадим Антошин. Всего в комиссию вошли шесть человек — по три представителя от области и города. Помимо господина Чайникова регион представляют первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев и директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин.

В ходе первого заседания члены комиссии вскрыли пакеты документов 44 претендентов. Среди кандидатов оказались: временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который считается фаворитом, депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев, глава администрации Ленинского района города Дмитрий Ноженко, советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов.

На конкурс заявились бизнесмен Андрей Бычков, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, журналист «Студии-41» Юрий Шумков, экс-депутат свердловского заксобрания Илья Филиппов, а также член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин и оппозиционный активист Никита Страгис. На пост главы Екатеринбурга также претендуют представитель общественной организации «Парки и скверы» Анна Балтина, общественники Сергей Тиунов и Александр Куделькин, а также активист КПРФ из Миасса (Челябинская область) Найим Бабаев.

По словам Валерия Чайникова, около 20 человек подали неполные пакеты документов. В основном у претендентов не было справок об отсутствии судимости, вопросы вызывало и качество подготовленных документов. «Мы демократичны и считаем, что все должны участвовать. Поэтому решили дать возможность донести до 17:00 29 января недостающие документы»,— отметил господин Чайников.

Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 1 февраля. К этому времени члены комиссии должны проверить подлинность пакетов документов, поступивших от кандидатов, в том числе оценить уровень образования претендентов, действительность их паспортов и проверить отсутствие двойного гражданства. Из-за большого количества участников сроки презентации программ планируется продлить до 3 февраля. Во время собеседования каждому из претендентов будет дано около 15 минут для представления программы и ответов на вопросы. Выбрать нового главу Екатеринбурга планируется 9 февраля на заседании гордумы.

Напомним, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский покинул пост в конце декабря 2020 года. Он руководил городом с сентября 2018 года. Тогда на конкурс подали заявки 22 человека. Среди соперников господина Высокинского были бывший первый заместитель главы городской администрации Алексей Кожемяко, вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Ажиотаж вокруг новых выборов мэра Екатеринбурга политолог Алексей Швайгерт связывает с «доступностью процедуры и легкостью подачи документов». «Все понимают, кто будет победителем. Выдвижением кандидатов из разных групп с различной биографией и локальным влиянием создает ощущение конкуренции. Это декорация для общественности, в которой удобно действовать. Все-таки конкурс требует чистоты, легитимности и следование правилам»,— подчеркнул эксперт.

Политолог Михаил Коробельников полагает, что большое число претендентов является признаком «карнавализации процесса». «У людей есть необходимость в выборах, а прямых выборов нет. Поэтому люли начинают карнавализировать, считая, что это симулякр выборов»,— пояснил господин Коробельников. По его мнению, участие доли кандидатов в выборах мэра Екатеринбурга является «пробой себя», в том числе пиаром перед предстоящими избирательными кампаниями в заксобрание Свердловской области и Госдуму.

Анастасия Реутова