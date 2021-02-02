«Я согласен занять пост сроком на один год» В Екатеринбурге прошел первый день собеседований с кандидатами в мэры

В понедельник, 1 февраля, конкурсная комиссия по выборам главы Екатеринбурга приступила к собеседованиям с кандидатами. В первый день ей удалось заслушать программы 15 претендентов из 43. При этом один из них, Сергей Тиунов, не явился из-за того, что был задержан накануне сотрудниками полиции за участие в несанкционированном шествии в поддержку Алексея Навального. Некоторые кандидаты, выступившие перед конкурсной комиссией, пообещали занять пост главы города всего на один год, чтобы затем вернуть прямые выборы мэра. Программы основных претендентов, среди которых врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов, будут представлены 2 февраля.



Из-за большого количества кандидатов на пост главы Екатеринбурга собеседования с ними будут проходить в течение трех дней — с 1 по 3 февраля. Напомним, место главы Екатеринбурга стало вакантным в декабре 2020 года после ухода Александра Высокинского в правительство Свердловской области. На конкурс по выборам мэра подали заявки 44 человека. Одного из кандидатов не допустили к участию из-за наличия судимости.

Проводить собеседования конкурсная комиссия решила в закрытом от СМИ режиме. Как пояснил председатель комиссии Валерий Чайников, это связано с возможностью оглашения персональных данных кандидатов. За первый день члены конкурсной комиссии заслушали программы 15 кандидатов. Еще один претендент, общественник Сергей Тиунов, на собеседование не явился. Накануне он был задержан сотрудниками полиции за участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. В конкурсной комиссии пояснили, что у господина Тиунова есть возможность пройти собеседование в течение трех заявленных дней. Если кандидат не изъявит желание, то комиссия исключит его из списка участников конкурса за неявку.

На выступление каждого кандидата в среднем уходило от 10 до 20 минут. После посещения конкурсной комиссии они рассказали журналистам, что в своих программах объясняли, зачем хотят стать главой Екатеринбурга, как и какие реальные проблемы города намерены решать. «Тому, кто не уверен в победе, лучше в конкурсе не участвовать. Уверенность в себе — необходимое качество управленца»,— отметил один из кандидатов, советник губернатора Игорь Рубцов.

Кандидаты предлагали развивать дорожную инфраструктуру, улучшать функционирование общественного транспорта, увеличивать число социальных объектов. Они указывали на плохо развитую спортивную инфраструктуру, нехватку инвестиций и отсутствие прямых выборов. «Я согласен занять пост сроком на один год, чтобы потом уйти и добиться прямых выборов главы Екатеринбурга»,— заявил общественник Александр Куделькин. Член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин предложил брать кандидатов на годовой испытательный срок, чтобы собирать, а затем реализовывать «хорошие идеи».

По итогам первого дня собеседований господин Чайников отметил, что не все участники конкурса попадут в список рекомендуемых гордуме кандидатур. По его словам, некоторым претендентам не хватало экономических знаний, в частности, о формировании бюджета и поиске инвестиций. Кто-то не устроил комиссию по морально-нравственным соображениям. Так, на вопрос «Где нужно быть мэру, если на Уралмаше прорвало трубу: на переговорах с инвесторами в Москве или с жителями?» кандидат выбрал первый вариант вместо второго. «Для нас это не ролевые игры, а понимание того, как кандидат сможет реагировать в ситуациях, которые могут возникнуть»,— пояснил Валерий Чайников. Он подчеркнул, что глава города должен знать все, «начиная от основ законодательства и заканчивая организацией жизнедеятельности города». «Мы будем обращать внимание на глубину профессиональных знаний кандидата, на уровень его познаний муниципальной работы и возможности организации этой работы»,— добавил председатель комиссии.

Основные кандидаты на пост главы Екатеринбурга, среди которых временно исполняющий обязанности мэра Алексей Орлов, депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев и глава администрации Ленинского района города Дмитрий Ноженко, выступят во вторник, 2 февраля.

Анастасия Реутова