РФБ отдаст 100 миллионов

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил выделение более 100 млн руб. на развитие детско-юношеского спорта в регионах России. Средства на это удалось изыскать благодаря в том числе поступлениям от букмекеров. С прошлого года они должны делиться с общероссийскими спортивными федерациям и профессиональными лигами частью дохода от приема ставок не только на российские, как раньше, но и на зарубежные соревнования. Как отметил президент РФБ Андрей Кириленко, благодаря этому выплаты от букмекеров сильно выросли.

Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) выделил 100 млн руб. на развитие детско-юношеского спорта в регионах РФ. Как отметил президент РФБ Андрей Кириленко, столь значительную для федерации сумму удалось собрать в том числе благодаря тому, что в конце июля 2020 года в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» были внесены изменения. Согласно им, букмекеры должны уплачивать общероссийским спортивным федерациям и профессиональным лигам часть дохода от приема ставок не только на российские соревнования, как раньше, но и на зарубежные турниры, в которых участвуют российские команды.

В РФБ отметили, что первые деньги по новым правилам получили от букмекеров по результатам четвертого квартала 2020 года — около 100 млн руб.

Это, по словам господина Кириленко, в десятки раз больше, чем по прежнему регламенту. «Это пример очень удачного симбиоза: федерации и лиги проводят спортивные соревнования, при приеме ставок на которые букмекеры получают прибыль и часть ее перечисляют организаторам на развитие»,— отметил Андрей Кириленко.— Подобная система на протяжении длительного времени применяется в ряде зарубежных стран, и здорово, что этот опыт переняли в России».

Впрочем, отчисления от букмекеров, пояснил Андрей Кириленко, идут не только на поддержку детско-юношеского спорта, но и профессионального баскетбола. «Что касается профессионального баскетбола, то средства используются на проведение турниров: здесь и классический баскетбол, и баскетбол 3х3, недавно к ним добавился кибербаскетбол. Если рассматривать детско-юношеский баскетбол, то это в первую очередь реализация проекта по повышению квалификации тренеров спортивных школ: здесь и семинары, и онлайн-курсы, и выпуск специализированной литературы, и направление наилучшим образом зарекомендовавших себя специалистов на обучение по международным программам, организуемым Международной федерацией баскетбола (FIBA). Кроме того, мы продолжаем совершенствовать нашу информационную систему, которая позволяет отслеживать прогресс молодых баскетболистов и выявлять наиболее перспективных из них».

Арнольд Кабанов