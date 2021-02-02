Поставщик автокомпонентов арендовал около 7 тыс в Шушарах под офисно-складской комплекс

Крупный поставщик автозапчастей снял 6,9 тыс кв. м. в складском комплексе класса А AKM Logistics в Шушарах. Об этом сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, выступавшей брокером сделки. Название арендатора там не уточнили.

Помимо складов с мезонином и стеллажным хранением в AKM Logistics также разместится центральный офис арендатора, площадью 1,1 тыс кв. м., пояснили в Bright Rich | CORFAC International.

Складской комплекс А-класса AKM Logistics расположен в Шушарах, его общая площадь составляет 63,4 тыс. кв. м.