02 февраля, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Поставщик автокомпонентов арендовал около 7 тыс в Шушарах под офисно-складской комплекс

Крупный поставщик автозапчастей снял 6,9 тыс кв. м. в складском комплексе класса А AKM Logistics в Шушарах. Об этом сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, выступавшей брокером сделки. Название арендатора там не уточнили.

Помимо складов с мезонином и стеллажным хранением в AKM Logistics также разместится центральный офис арендатора, площадью 1,1 тыс кв. м., пояснили в Bright Rich | CORFAC International.

Складской комплекс А-класса AKM Logistics расположен в Шушарах, его общая площадь составляет 63,4 тыс. кв. м.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Экспертное мнение

Пресс релиз| все

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя