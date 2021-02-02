Infiniti обновила QX50 для России

Компания Infiniti обновила кроссовер QX50 для российского рынка, усовершенствовав оснащение модели.

Технически автомобиль не изменился и по-прежнему оснащается 249-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором с изменяемой степенью сжатия, вариатором и полным приводом. Оснащение обновленного Infiniti QX50 теперь стало включать новую более мощную и современную мультимедийную систему InTouch от купе-кроссовера Infiniti QX55.

Также модель получила новую комплектацию Essential, которая стала средним по оснащению вариантом автомобиля. В зависимости от уровня комплектации, Infiniti QX50 теперь в России стоит от 3,4 млн руб. до 4,7 млн руб.