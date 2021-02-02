Бывшая судья Хахалева не смогла обжаловать лишение статуса

Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила без изменений решение дисциплинарной коллегии о досрочном прекращении полномочий судьи краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, сообщили “Ъ” в пресс-службе ВС.

Елена Хахалева, которая до 2019 года возглавляла коллегию по административным делам краснодарского краевого суда, обжаловала в апелляции решение дисциплинарной коллегии от 5 октября прошлого года. Дисциплинарная коллегия признала, что судья Хахалева неоднократно нарушала трудовую дисциплину: в период с 2016 по 2019 год она отсутствовала на рабочем месте без уважительной причины 128 дней.

Представитель судьи Людмила Александрова в ходе рассмотрения дисциплинарного производства возражала против этих доводов, утверждая, что отлучки Елены Хахалевой были согласованы с тогдашним председателем суда Александром Черновым. Судья Хахалева получила скандальную известность в 2017 году, когда в социальных сетях появились видеозаписи свадьбы ее дочери, где выступали звезды российского шоу-бизнеса.

Анна Перова, Краснодар