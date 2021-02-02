Экс-депутату заксобрания инкриминировали организацию шествия в поддержку Навального

Сегодня в отношении экс-депутата заксобрания и оппозиционера Константина Окунева полицией составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении). Об этом сообщил координатор штаба Навального в Перми Сергей Ухов со ссылкой на сына политика. Сейчас господин Окунев будет доставлен в Свердловский райсуд для рассмотрения указанного административного дела. Напомним, ранее он сообщил, что вызван в полицию для опроса. Сам Константин Окунев предполагал, что это может быть связано с его участием в воскресном шествии в поддержку Алексея Навального. Санкция сч. 2 ст. 20.2 КоАП предполагает наказание от штрафа в размере 20 тыс. руб. до 10 суток административного ареста.