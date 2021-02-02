Вам и не снилось

«Сон – это сокращение жизни ради ее продления». Пожалуй, этот афоризм польского философа и логика Тадеуша Котарбиньского как нельзя лучше отражает смысл того, почему мы тратим треть нашей жизни на сон. Но часто ли мы задумываемся, насколько важно и нужно спать? Как сон влияет на продуктивность организма? Почему последствия недосыпания могут быть губительными? Чтобы сон был действительно здоровым, ГК «Аскона» инвестирует в разработку умных спальных приспособлений. В конце января компания презентовала высокотехнологичную спальную систему Askona iSense, анонсировав старт ее производства. Система позволяет проводить подробную диагностику сна и комплексную оценку состояния здоровья человека, в т.ч. его дыхания, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции сложно переоценить.

Сон – жизненно важный и, увы, часто игнорируемый компонент общего здоровья и благополучия каждого человека. Он позволяет организму восстановиться, оставаться в форме и быть готовым к следующему дню. Более того, полноценный отдых также помогает предотвратить рост лишнего веса, сердечные заболевания и снижает продолжительность болезней.

Сегодня запрос на комфорт и мониторинг здоровья становится в мире все более актуальным, особенно из-за коронавирусных ограничений. Так, пройти даже первичное обследование на общее состояние здоровья в условиях самоизоляции может стать настоящей проблемой. Отслеживать факторы, влияющие на сон, а также целый ряд параметров – давление, пульс, частоту дыхания и микродвижения человека – помогают в том числе умные спальные принадлежности, к которым относятся высокотехнологичные системы для сна.

Фото: предоставлено компанией Аскона

За свою 30-летнюю историю компания-лидер российского рынка товаров для сна «Аскона» преуспела в изучении факторов, влияющих на качество сна, и создала линейку умных спальных приспособлений. Так, в 2017 году компания выпустила на рынок подушку Smart Pillow, которая считывает биометрические показатели во время сна и делится ими с пользователем в специальном приложении. Через два года «Аскона» презентовала «умную спальню». В компании называют ее «экосистемой», учитывающей все факторы и обеспечивающей полноценный отдых с матрасом, который умеет подстраивать свою жесткость под вес и положение человека во время сна.

Сегодня речь пойдет о пополнении этой линейки собственных разработок – «Аскона» представила умное спальное место Askona iSense. Оно состоит из четырех основных компонентов: смарт-матрас с встроенными микродатчиками, трансформируемое основание, система воздушных карманов для изменения жесткости матраса и мобильное приложение Askona Sleep, через которое можно управлять всеми настройками.

Умный матрас iSense объединяет в себе две особенности – мониторинг сна с помощью высокоточных датчиков, вмонтированных в матрас, и индивидуальную настройку «под себя», обращает внимание исполнительный директор компании Александр Манёнок: «Причем настроить матрас можно даже по частям, выбрав комфортный режим для каждой половины».

Немаловажная деталь, если вес партнеров существенно различается, в т.ч. полезная при беременности – не всем может подойти одна и та же степень жесткости. Выбрать нужный каждому уровень позволяет технология Comfort Control: 12 воздушных камер из высокопрочного гибкого материала (по 6 на каждой стороне матраса) позволяют регулировать жесткость матраса, обеспечивая телу бережную поддержку и анатомически правильное положение. Давление воздуха корректируется с помощью мобильного приложения. Также в «Асконе» рекомендуют устанавливать разные значения жесткости даже в зависимости от излюбленного положения тела во сне – на спине (уровень 60-70), на животе (70-90) или на боку (20-40).

Фото: предоставлено компанией Аскона

Вернемся к датчикам. Среди отслеживаемых ими параметров – положение тела, температура, частота и глубина дыхания, сердцебиение, количество переворотов и подъемов, число и глубина фаз сна. Впрочем, сами по себе данные представляют не самую большую ценность, гораздо важнее их анализ. Его проводят умные алгоритмы в приложении, которое является частью системы, они способны оценить, насколько сон здоровый. За каждый сеанс сна система выставляет баллы. Получивший 67 баллов оказывается в «желтой зоне», что означает «обратите внимание». Обладатель 80 и более баллов – в «зеленой», что говорит о здоровом сне, а «красная зона» будет сигналом для обращения к специалисту». Таким образом, Askona iSense способна диагностировать проблемы на ранней стадии и сообщить, что требуется нанести визит врачу.

С точки зрения оснащения технологиями собственной разработки iSense даст фору другим умным устройствам. Так, помимо Comfort Control смарт-матрас «наделен» охлаждающей пеной OmniFlex, которая отводит избыточное тепло тела во время сна и создает комфортный микроклимат. Производитель заверяет, что OmniFlex благодаря своей структуре не деформируется и не теряет своих свойств даже при многолетнем ежедневном использовании. Все пружины матраса после предварительных тестов помещают в специальные индивидуальные тканые «карманы», обеспечивающие бесшумность – эту технологию в «Асконе» назвали NanoPocket Support. Кроме того, в основе всех матрасов iSense – вспененный материал высокой плотности Superior Edge Foam. Усиленный периметр обеспечивает достаточную поддержку даже во время сна на краю кровати, а также когда пользователь встает или садится на матрас.

Другая особенность iSense – трансформируемое основание, которое делает комфорт пользователя персональным. Особого внимания заслуживают различные модификации матраса: так, подъем изголовья позволяет удобно смотреть ТВ, читать или работать с ноутбуком, а режим т.н. «нулевой гравитации» Zero G создает положение «невесомости», поднимая ноги выше уровня сердца и полностью расслабляя тело за 15 минут. Поднятое на 7 градусов изголовье в режиме «Антихрап» позволяет избежать апноэ – остановки дыхания во сне – в течение ночи.

Фото: предоставлено компанией Аскона

К слову, о дыхании: в свете распространения коронавирусной инфекции мониторинг этого процесса становится особенно важной функцией таких систем, как Askona iSense. Об этом говорят и в компании, указывая на то, что, по наблюдениям врачей, одышка (учащение дыхания) является одним из самых тревожных и грозных симптомов COVID-19. Постоянное отслеживание показателей частоты дыхания и сердечного ритма в состоянии покоя позволяет своевременно выявить изменения этих важнейших показателей.

С момента начала разработок «умных» устройств и приспособлений для сна в 2015 году «Аскона» вложила в развитие этого направления около 30 млн руб. Следующий шаг – создание комнаты для здорового сна, говорит президент группы компаний «Аскона Лайф Групп» Роман Ершов. «Она станет похожа на конструктор, который можно будет под себя собрать и конфигурировать, настроить параметры, которые вам необходимы. К примеру, станет возможным индивидуально настроить систему подогрева или охлаждения своего спального места, - продолжает он. - Спальная система – это домашний гаджет, который поможет вам выявить проблему со сном и улучшить качество жизни». В дальнейшем компания планирует уделять большее внимание именно медицинской составляющей, а объем инвестиций составит около 40 млн руб.

Самая частая проблема, связанная с ночным отдыхом, – короткий сон, который часто переходит в бессонницу, рассуждает научный руководитель ООО «Первый Клинический медицинский центр» Владимир Емельяненко. По его словам, он влечет за собой проблему с психикой, низким иммунитетом, у людей снижается работоспособность и скорость реакций. «Если говорить о всех нарушениях сна, то в мире более 3 млрд людей, которые имеют подобные проблемы, в России эта проблема у 50 млн. Поэтому важно на ранней стадии выявить проблему и обратиться к специалисту. Новинка Askona iSense может помочь с преддиагностикой и позволит в домашних условиях отслеживать важные параметры здоровья: частоту дыхания, сердцебиения и движение во время сна», - резюмирует эксперт.

Дмитрий Парфенов