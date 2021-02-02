На Кубани за сутки коронавирусом заболели 183 человека

За последние сутки в Краснодарском крае коронавирусом заболели 183 человека. Об этом 2 февраля 2021 года сообщает региональный оперштаб. На данный момент лечение проходят 8 864 пациента. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 105 пациентов, еще 4 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 34 044 человека. Выздоровели 25 180 жителей (за последние сутки 273), умерли - 1 506 человек.

Максимальное количество заболевших выявлено в трех муниципалитетах Кубани: в Краснодаре - 40 случаев, в Сочи – 25, в Выселковском районе –14.

Далее идут Анапа и Геленджик, где зафиксировано по девять заболевших. В Горячем Ключе и Темрюкском районе – по восемь. В Армавире, Белореченском и Ейском районе – по семь. В Калининском и Белоглинском районе - по шесть. В Апшеронском и Туапсинском районах - по пять. В Красноармейском и Староминском районах - по четыре. В Кущевском, Отрадненском и Новопокровском районах - по три. В Крыловском, Славянском и Щербиновском районах - по два. В Динском, Кавказском, Северском и Успенском муниципалитетах - по одному.

По данным минздрава Кубани, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 599,8.

Как писал “Ъ-Кубань”, глава региона продлил до 12 февраля режим повышенной готовности из-за коронавируса. В крае продолжают действовать связанные с ним ограничения.

Наталья Решетняк