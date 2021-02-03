Сборная России размялась на аргентинцах

В Мельбурне стартовал ATP Cup — крупнейший из пяти теннисных турниров, которые проводятся на этой неделе в преддверии стартующего 8 февраля Открытого чемпионата Австралии. В первый день сборная России, один из фаворитов этого состязания, благодаря хорошей игре Даниила Медведева и Андрея Рублева в одиночных встречах одержала победу над командой Аргентины.

Эту неделю теннисного календаря без преувеличения можно считать уникальной. Ведь после завершения 14-дневного карантина, который во второй половине января после прибытия в Австралию выдержали около 500 участников Australian Open, на одном и том же стадионе Melbourne Park одновременно проводятся сразу шесть официальных турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Самое главное состязание из этой шестерки — командный ATP Cup с призовым фондом $4,5 млн — проходит во второй раз. Причем хотя по сравнению с прошлым годом организаторы были вынуждены вдвое сократить количество участвующих команд — с 24 до 12,— в их составах все равно оказались все игроки первой десятки за исключением Роджера Федерера. (Вчера 39-летний швейцарец заявил, что свой первый турнир после травмы колена, полученной 12 месяцев назад, он проведет в середине марте в Дохе.)

В сборной России, которая в первом розыгрыше ATP Cup дошла до полуфинала и уступила там будущим победителям сербам, произошло одно принципиальное изменение. Карена Хачанова, выступавшего в 2020 году под вторым номером, заменил Андрей Рублев, который присоединился к Даниилу Медведеву. Заявляться на ATP Cup третьему сильному одиночнику от одной и той же страны просто нет смысла. Шанс получить игровую практику у него минимален, поэтому Хачанов участвует в другом турнире — Great Ocean Road категории 250, где посеян под вторым номером и вступит в борьбу с 1/16 финала.

Имея в своем составе двух игроков первой десятки, российская команда возглавила группу D, куда кроме нее и сборной Аргентины попала также более слабая сборная Японии. Поэтому заранее было ясно, что с точки зрения полуфинальных перспектив ключевое значение имеет первый же матч россиян против южноамериканцев. Андрею Рублеву в соперники достался Гвидо Пелья — опытный левша, который неоднократно доходил до финалов турниров на грунтовом покрытии и даже выиграл один из них. Правда, сейчас этот 30-летний теннисист оказался в непростой ситуации. Он вошел в число 72 игроков, которые при перелете в Австралию на чартерных рейсах попали в самолеты с пассажирами, зараженными коронавирусом. Поэтому Пелье пришлось провести карантин в самой жесткой форме. В отличие от большинства других спортсменов, он не имел возможности даже для ограниченных тренировок. Неудивительно, что Рублев, чей класс и без того гораздо выше, имел большое преимущество, не отдал ни одного гейма на своей подаче и победил всего за один час — 6:1, 6:2.

Встреча первых номеров, в которой сошлись Даниил Медведев и полуфиналист прошлогоднего Roland Garros Диего Шварцман, получилась уже совсем другой. Шла вязкая, неровная игра с перепадами и взаимными ошибками. В первом сете Медведев вел сначала 3:0, затем — 5:3, но оба раза упускал свое преимущество, и лишь в 12-м гейме сделал решающий брейк. В начале второй партии россиянин снова вышел вперед, аргентинец отыгрался, но концовка оказалась за Медведевым, который победил Шварцмана в шестой раз подряд, на этот раз — со счетом 7:5, 6:3.

Парная встреча принципиального значения не имела. Для того чтобы снова выйти в полуфинал ATP Cup, сборной России достаточно обыграть команду Японии, за которую заявлены 41-я и 57-я ракетки мира Кеи Нисикори и Ёсихито Нисиока. Тем временем в группе С произошла первая неожиданность ATP Cup. Там сборная Австрии, лидером которой является 3-я ракетка мира Доминик Тим, уступила итальянцам.

Евгений Федяков