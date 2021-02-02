СКР проводит проверку из-за госпитализации 30 детей школы-интерната с признаками инфекции

В инфекционную больницу Томска госпитализированы 30 воспитанников МКОУ «Крыловская школа интернат» Бакчарского района. По предварительной информации, у двоих из них диагностирован энтеровирус, у 28 — инфекционное кишечное заболевание, рассказал “Ъ-Сибирь” заместитель главы администрации района по социальной политике Евгений Рузайкин. Причины заболевания детей устанавливаются.

По словам господина Рузайкина, в учреждении провели дезинфекцию всех помещений. Роспотребнадзор взял анализы, в том числе у всех сотрудников. Дети без симптомов заболевания, оставшиеся в интернате, изолированы в спальных корпусах. Каждые два часа проводится термометрия. Учебный процесс в школе приостановлен.

Следователи Шегарского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета РФ проверяют наличие в действиях руководителей учебного заведения признаков халатности (ч.1 ст.293 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства области.

Кроме того, проводят проверку прокуратура Бакчарского района вместе со специалистами территориального подразделения Роспотребнадзора.

Крыловская школа-интернат находится в деревне Крыловка Бакчарского района. Это вспомогательное учреждение, в котором находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в ней учатся 55 детей, после каникул к обучению приступили 53 человека.

Екатерина Лукашевич