В уфимском IQ-Park планируется квартира для VIP-гостей и клубный этаж

ГУП «Республиканский информационно-издательский центр “Деловая литература”» на открытом конкурсе 17 февраля отберет разработчика проекта капремонта административного здания на улице Валиди, 32/2 для создания технопарка IQ-Park, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 94,6 млн руб., его профинансирует заказчик.

Проект нужно выполнить в течение 60 календарных дней. Проектом нужно предусмотреть фуд-корт с большой открытой террасой. Также необходимо спроектировать приемную главы технопарка, где планируются, в том числе, арт-объекты, окно, замаскированное «аквариумом или чем-то подобным», рабочее пространство, совмещенное с микроквартирой, где VIP-гости главы должны иметь возможность «не только отдохнуть и поработать, но и переночевать, если это необходимо», указано в приложении к контракту.

Кроме того, проектом нужно предусмотреть клубный этаж, функционально похожий на клубное пространство Soho House в Берлине. «Дизайн должен быть очень современным, но с использованием материалов, которые делают его уютным, чтобы посетители захотели остаться здесь надолго», — говорится в документации.

Второй этаж должен быть соединен с первым «большой и удобной лестницей», которая должна использоваться одновременно как конференц-зал для открытых лекций и соединять помещения конгресс-центра на втором этаже.

Также в здании будет располагаться конгресс-центр вместимостью 250–300 человек, спроектированный по принципу «дом в доме» и выполненный снаружи из дерева.

Существующее атриумное пространство должно быть спроектировано как зона, визуально соединяющая все этажи в нижней части здания. В нем должны быть живые растения, горки, соединяющих третий и второй, а также четвертый и второй этажи, спроектированные «в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности». В атриуме должен быть размещен жираф как символ IQ Park, по возможности с интерактивными или световыми элементами. Также в атриуме должна располагаться «по крайней мере одна фотоплощадка для селфи», уникальная и с необычным фоном, подчеркивается в документации.

Помимо прочего, проектом должна быть предусмотрена эксплуатируемая крыша, на которой будут располагаться временные конференц-залы или зоны проведения мероприятий, теплицы для ведения сельского хозяйства в городских условиях, которыми будут заниматься молодежь и дети. Приветствуются, в том числе, такие элементы, как пчеловодческие фермы, отмечается в документации. На крыше должна быть предусмотрена беговая дорожка для занятий спортом.

Как сообщала пресс-служба главы Башкирии, технопарк высоких технологий IQ-парк планируется открыть в мае 2021 года в пустующем офисном здании на улице Валиди возле БашГУ. Это совместный проект республики и Фонда «Сколково». Площадь IQ-парка составит 36 тыс. кв. м. Его резидентами, расчиытывают власти Башкирии, будут высокотехнологичные компании, специализирующиеся на инновационных разработках для топливно-энергетического комплекса, в сфере информационных технологий и других перспективных отраслях. Ожидается, что за пять лет количество резидентов вырастет до 130, ими будет создано 1,7 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест, а выручка составит порядка 5 млрд руб. в год.

Майя Иванова