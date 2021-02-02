Следователи в третий раз отказались возбуждать дело по факту смерти Ирины Славиной

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области в третий раз отказало в возбуждении уголовного дела по факту самосожжения и доведения до самоубийства главного редактора сетевого издания Koza.press Ирины Славиной.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, 2 октября Ирина Славина сожгла себя под окнами регионального управления МВД. Перед этим она оставила в Facebook предсмертную записку, в которой попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию. Семья и друзья Ирины Славиной считают, что к самоубийству ее подтолкнул «унизительный» обыск, прошедший у нее дома накануне в рамках расследования уголовного дела, по которому она проходила свидетелем.

Эксперты следствия, проводившие психолого-психиатрическую экспертизу, пришли к выводу, что у Ирины Славиной были «признаки смешанного расстройства личности» и она «являлась примером яркого идейного борца». Также эксперты учли то, что ранее Ирина Славина писала о возможности самосожжения в социальных сетях. На этом основании следователи решили, что правоохранительные органы, проводившие обыск в 6:00 с бензорезом и фомкой в составе 12 человек, журналистку до самоубийства не доводили.

Адвокат семьи Ирины Славиной Александр Караваев сообщил "Ъ-Приволжье", что вновь будет обжаловать постановление следствия.

Роман Рыскаль