Следователи начали третью проверку из-за самоубийства Ирины Славиной

Нижегородское следственное управление СК РФ вновь проводит проверку из-за самоубийства главного редактора издания Koza.press Ирины Славиной, сообщил адвокат Александр Караваев. Журналистка сожгла себя 2 октября 2020 года у здания ГУ МВД по региону.

Ранее следователи вынесли два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о доведении Ирины Славиной до самоубийства или склонении к нему. Последнее решение было обжаловано. «Начата третья доследственная проверка. В рамках ее будут опрошены дополнительные лица. В частности, по моей информации, уже был опрошен бизнесмен Михаил Иосилевич»,— рассказал Александр Караваев ТАСС.

Как ранее сообщалось, за день до гибели дома у Ирины Славиной прошли обыски как у свидетеля по уголовному делу Михаила Иосилевича (его заподозрили в участии в нежелательной организации). Перед смертью журналистка написала на своей странице в Facebook, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Следствие считает, что Ирина Славина совершила самоубийство по собственной воле «в форме протеста на фоне борьбы с действующей властью».