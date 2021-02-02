Пассажиропоток на СвЖД в январе сократился на 28%

Число перевезенных пассажиров в поездах на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе 2021 года составило 1,6 млн человек, что на 28,3% меньше, чем за январь прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

По данным СвЖД, за январь в пригородном сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров (-24,4%), в дальнем следовании – 0,4 млн (-36,6%). При этом пассажирооборот на свердловской магистрали в январе 2021 года составил 495 млн пасс-км, что на 38,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

В целом пассажиропоток на РЖД снизился 29% относительно января 2020 года.

Напомним, число пассажиров СвЖД за 2020 год снизилось на 25,9%.

Ирина Пичурина