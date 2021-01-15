Пассажиропоток на СвЖД в 2020 году снизился на 25,9%

За 2020 год со станций и вокзалов Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 22,9 млн пассажиров, сообщила пресс-служба компании. Это на 25,9% меньше, чем в 2019 году.

В частности, спрос на поездки в пригородном сообщении упал на 21% — всего отправлено 17,9 млн пассажиров, говорится в сообщении СвЖД. Дальним следованием воспользовались 5 млн пассажиров — на 38,6% меньше, чем в прошлом году. Пассажирооборот в 2020 году снизился на 41,5% и составил 78 млрд пасс-км.

По оперативным данным, в целом услугами РЖД в декабре воспользовались 71,2 млн пассажиров, что на 28,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, погрузка на СвЖД в 2020 году составила 142,6 млн тонн, что на 1,3% больше, чем за 2019 год. Грузооборот в 2020 году вырос на 2,8% и составил 211,3 млрд тарифных тонно-км.

Михаил Мананников