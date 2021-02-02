НБКИ: семьям для «комфортной» ипотеки в среднем нужно 70,3 тыс. рублей

Размер рекомендованного семейного дохода, которого в среднем хватит для комфортного обслуживания ипотеки, в декабре 2020 года составил 70,3 тыс. руб., сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году он снизился на 0,5% (с 70,7 тыс. руб.).

НБКИ рассчитывает показатель рекомендованного дохода исходя из того, что что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Где самые высокие показатели рекомендованного дохода:

Москва — 149,8 тыс. руб.,

Московская область — 113,1 тыс. руб.,

Санкт-Петербург — 92,1 тыс. руб.,

Приморский край — 82,9 тыс. руб.,

Хабаровский край — 80,1 тыс. руб.

Самые низкие:

Алтайский край — 47,7 тыс. руб.,

Челябинская область — 49,4 тыс. руб.,

Кемеровская область — 51,4 тыс. руб.,

Пермский край — 51,7 тыс. руб.

На фоне снижения ставок за счет льготной программы по итогам 2020 года банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн руб. Это в полтора раза больше прошлогоднего значения. В 2019 году было выдано 1,27 млн кредитов на 2,85 трлн руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Госпрограмма вытянула ипотеку».