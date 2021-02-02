НБКИ: семьям для «комфортной» ипотеки в среднем нужно 70,3 тыс. рублей

Размер рекомендованного семейного дохода, которого в среднем хватит для комфортного обслуживания ипотеки, в декабре 2020 года составил 70,3 тыс. руб., сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году он снизился на 0,5% (с 70,7 тыс. руб.).
НБКИ рассчитывает показатель рекомендованного дохода исходя из того, что что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.
Где самые высокие показатели рекомендованного дохода:
Московская область — 113,1 тыс. руб.,
Санкт-Петербург — 92,1 тыс. руб.,
Приморский край — 82,9 тыс. руб.,
Хабаровский край — 80,1 тыс. руб.
Самые низкие:
- Алтайский край — 47,7 тыс. руб.,
- Челябинская область — 49,4 тыс. руб.,
- Кемеровская область — 51,4 тыс. руб.,
- Пермский край — 51,7 тыс. руб.
На фоне снижения ставок за счет льготной программы по итогам 2020 года банки выдали свыше 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,29 трлн руб. Это в полтора раза больше прошлогоднего значения. В 2019 году было выдано 1,27 млн кредитов на 2,85 трлн руб.
Подробности — в материале “Ъ” «Госпрограмма вытянула ипотеку».